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Trump está a usar as negociações para "manter as expectativas e consumar uma surpresa nas próximas horas"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 2h e 28min

O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de defesa e segurança, admite estar "manifestamente pessimista" em relação às negociações que vão decorrer este fim de semana, em Islamabad, entre os EUA e o Irão.

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