"Trump encontrou um bode expiatório para tentar diminuir a tensão que se vive"

Professor e Investigador na Universidade de Lisboa, doutorando em Ciência Política na Universidade Autónoma de Barcelona. Especialista em Política Tecnológica e de Inovação, Governança Digital e Conflitos Cibernéticos

Há 2h e 2min

O comentador Bernardo Valente considera que a substituição do comando do ICE em Minneapolis resulta do conflito entre o poder federal e o poder estadual nos Estados Unidos. Argumenta ainda que Donald Trump procura conter os protestos, mas duvida que haja uma mudança real na atuação do serviço de imigração.