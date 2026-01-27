"Trump encontrou um bode expiatório para tentar diminuir a tensão que se vive"
Bernardo Valente
Professor e Investigador na Universidade de Lisboa, doutorando em Ciência Política na Universidade Autónoma de Barcelona. Especialista em Política Tecnológica e de Inovação, Governança Digital e Conflitos Cibernéticos
Há 2h e 2min

O comentador Bernardo Valente considera que a substituição do comando do ICE em Minneapolis resulta do conflito entre o poder federal e o poder estadual nos Estados Unidos. Argumenta ainda que Donald Trump procura conter os protestos, mas duvida que haja uma mudança real na atuação do serviço de imigração.

Comentadores

03:48
opinião
Miguel Baumgartner

Situação em Minneapolis "escalou de uma forma brutal" e Trump "teve de dar um passo atrás"

Há 42 min
02:53
opinião
Miguel Santos Carrapatoso

"Seguro tem de ter o cuidado de não deixar Ventura falar sozinho para os indecisos"

Há 42 min
01:45
opinião
João Marcelino

"Sondagem vai condicionar muito a dimensão da votação em André Ventura"

Há 42 min
05:04
opinião
Anabela Neves

"É uma das campanhas mais mobilizadoras das últimas décadas para o eleitorado"

Há 43 min
02:59
opinião
Filipe Santos Costa

"Como Ventura não conseguiu com a narrativa 'direita contra esquerda' mudou de narrativa"

Há 44 min
14:11
opinião
Agostinho Costa

"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"

Há 1h e 16min
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

Ontem às 11:52
00:52

Imagens mostram o navio russo Moskva a arder

18 abr 2022, 10:43
03:29

Cheias em Águeda: "Não é inédito, é normal e consideramos que seja benéfico"

Ontem às 12:56
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
02:49

Polígrafo: André Ventura aparece ao lado da advogada de arguidos do grupo neonazi 1143?

Ontem às 21:01
03:18

"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"

25 jan, 08:32
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

24 jan, 09:41
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

25 jan, 22:13
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

25 jan, 23:32
03:49
opinião
Manuel Serrano

"Kaja Kallas foi demasiado belicosa para o que a situação na Ucrânia exigia"

Ontem às 23:51
01:08

E você, fazia isto? Os segundos finais da brutal subida de Alex Honnold ao Taipei 101

Ontem às 12:08