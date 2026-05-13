Trump "em cima do fio da navalha": descontentamento dos americanos com a economia é "muito desfavorável" antes das intercalares
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 3h e 38min
João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, analisa de que maneira o conflito no Médio Oriente tem afetado a reputação do presidente dos EUA, Donald Trump.