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Trump "em cima do fio da navalha": descontentamento dos americanos com a economia é "muito desfavorável" antes das eleições de novembro
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
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João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, analisa de que maneira o conflito no Médio Oriente tem afetado a reputação do presidente dos EUA, Donald Trump.

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