Trump elogia o Hamas: "Eles ajudaram-nos com os corpos". EUA garantem que o cessar-fogo está na segunda fase
António Oliveira e Silva
Há 1h e 17min

O presidente dos Estados Unidos não duvida de que "temos paz no Médio Oriente." Foi o que disse durante uma conferência de imprensa conjunta com vários membros da Administração, no dia em que aproveitou para se congratular pela recuperação do último corpo de um refém israelita, vítima dos massacres de 7 de outubro de 2023.

Além disso, Donald Trump teceu inusitados elogios aos do Hamas, no poder em Gaza, referindo que o grupo ajudou com a recuperação dos cadáveres que faltavam.

"O Hamas foi importante na recuperação de todos os reféns", disse Trump. "Nós não ficámos satisfeitos e eles tiveram de trazê-los de volta. E encontraram os reféns mortos, os corpos dos reféns", continuou. "Eles ajudaram-nos com os corpos."

O enviado especial da Administração Trump, Steve Witkoff, disse depois que o que permitiu a libertação de todos os reféns às mãos do Hamas foi a política do presidente, conhecida como "paz através da força".

Um cessar-fogo numa precária segunda-fase

Steve Witkoff garantiu aos jornalistas, enquanto conversava com Trump, que o plano de paz do Presidente para Gaza estava a entrar na segunda fase, depois da devolução de todos os reféns. E de que os israelitas tivessem devolvido também centenas de cadáveres, mortos nestes anos de guerra.

Mas há um tema muito complicado por resolver: o desarmamento total do braço armado do Hamas, que Witkoff garante que será feito, até porque os militantes "não têm escolha." É uma exigência absoluta do primeiro-ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu quer também o governo tecnocrático criado no quadro do plano Trump sem a presença do Hamas. 

O governo tecnocrático, conhecido como o Comité Nacional para a Administração de Gaza, tem como objetivo desmilitarizar e reconstruir a Faixa de Gaza, de acordo com o presidente Trump.

Conta com 15 membros e a maioria trata-se de profissionais que não estão ligados a Gaza nem à Autoridade Palestiniana, embora alguns tenham ligações à Fatah.

