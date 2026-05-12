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Trump é "um presidente com poucas soluções": "qualquer ação militar põe em causa o que vai acontecer" em Pequim
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 13min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, antecipa o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping e o estado negociações de cessar-fogo entre EUA e Irão.

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