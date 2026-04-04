"Trump é um homem que não devemos levar a sério, mas temos de estar atentos. Tem Netanyahu ao seu lado" e "poderá estar encostado à parede"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
4 abr, 22:44
O major-general Agostinho Costa afirma também que esta sexta-feira foi um "dia horrível" para os EUA, com o abate de duas aeronaves militares por parte do Irão.