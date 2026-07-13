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"Trump diz-se o 'anjo da guarda' do estreito de Ormuz, mas para os países do Golfo é quase tão mau quanto o Irão"
Manuel Serrano
Comentador da CNN Portugal
Há 35 min

A tensão voltou a subir esta segunda-feira na guerra no Irão, entre ataques dos Estados Unidos, retaliações de Teerão e fortes perturbações à navegação no estreito de Ormuz. Donald Trump afirmou que Washington pretende controlar a passagem estratégica e cobrar uma taxa de 20% às cargas que por ali circulem. O comentador da CNN Portugal Manuel Serrano faz a leitura dos acontecimentos mais recentes. 

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