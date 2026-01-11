Trump diz que "não se quer envolver" no Irão, mas "mostrou que está na região com ataques a bases na Síria"

Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI

Há 3h e 35min

O comentador da CNN Portugal Jorge Botelho Moniz identifica aqueles que podem ser "alvos estratégicos" para os EUA num eventual ataque norte-americano, entre eles "os centros de comando e controlo da guarda revolucionária, ainda bastante alinhada com os aiatolas, a infraestrutura de comunicação e cibernética, as instalações petrolíferas e os terminais de exportação".