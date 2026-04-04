Trump "disse ao mundo que o Irão já não tinha radares". No dia a seguir há uma "inversão total daquilo que saiu de Washington"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
4 abr, 09:59
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, acredita que o piloto norte-americano, se eventualmente capturado pelo regime iraniano, "pode ser usado em privado para ganhar vantagem negocial sobre os EUA, mas também pode ser utilizado para pressionar mediaticamente o Trump", uma vez que a opinião pública americana "será sensivel a um piloto capturado".