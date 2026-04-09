"Trump conseguiu fazer passar na comunidade internacional a imagem de que o Irão é hoje mais vítima, quando é um agressor histórico"

Há 1h e 20min

O historiador José Miguel Sardica considera que o conflito no Irão “é uma guerra existencial” para Israel, que se encontra agora numa posição fragilizada, tendo em conta que os EUA querem sair desta guerra e precisam da colaboração de Telavive nesse sentido. Ao mesmo tempo, acrescenta o historiador, “o regime iraniano está provavelmente mais coeso internacionalmente”, fruto das ações “erráticas” do presidente norte-americano.

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