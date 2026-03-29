Trump capturou Maduro, a cocaína continuou a circular: por que é que o narcotráfico sobrevive na Venezuela e chega à América?
Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.
Há 1h e 33min

A análise de Paulo Dias, especialista em Segurança, às rotas de tráfico sul-americanas mesmo após a detenção do Presidente venezuelano. Donald Trump apresentou Nicolás Maduro como o rosto de um esquema de “narcoterrorismo” e tráfico de cocaína. No julgamento do ex-Presidente que decorre em Nova Iorque, Maduro declara-se inocente

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