Trump capturou Maduro, a cocaína continuou a circular: por que é que o narcotráfico sobrevive na Venezuela e chega à América?

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 1h e 33min

A análise de Paulo Dias, especialista em Segurança, às rotas de tráfico sul-americanas mesmo após a detenção do Presidente venezuelano. Donald Trump apresentou Nicolás Maduro como o rosto de um esquema de “narcoterrorismo” e tráfico de cocaína. No julgamento do ex-Presidente que decorre em Nova Iorque, Maduro declara-se inocente