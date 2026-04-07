Trump "atingiu um patamar de retórica quase de guerra total de onde é muito difícil sair. Ficou preso"
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 54 min
João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, defende que "qualquer recuo neste momento de Donald Trump será perder a face".