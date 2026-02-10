Trump apaga post racista sobre os Obama. Casa Branca indiferente
António Oliveira e Silva
Há 1h e 12min

A conta de Donald Trump no perfil da rede social - criada pelo presidente dos Estados Unidos, a Truth Social - publicou um post com um conteúdo racista, no qual o Barack e Michelle Obama surgem com corpos de macaco, numa animação.  As imagens, criadas por inteligência artificial, eram parte de um vídeo sobre a alegada fraude eleitoral das presidenciais de novembro de 2025. Várias críticas vieram do próprio Partido Republicano. O senador Tim Scott, afroamericano eleito pela Carolina do Norte, disse que nunca tinha visto nada tão racista ser dito pela Casa Branca. Outro senador republicano, John Curtis, eleito pelo Utah, definiu o post de Trump como "racista e imperdoável."

Ainda assim, a reação da Casa Branca ficou marcada por uma postura defensiva. Karoline Leavitt retirou importância ao post e pediu aos jornalistas que parassem com o que definiu como "fake news" e que "dessem notícias que fossem realmente importantes para os americanos". 

