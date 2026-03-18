Trump ameaça sair da NATO mas "os americanos são o maior beneficiário líquido da maneira como a aliança funciona"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 35 min

Tiago André Lopes afirma que se começa a tornar difícil levar a sério as ameaças de Donald Trump , depois de o presidente americano ter dito "pela quinta vez em menos de dois anos" que sairia da NATO.

Para o comentador da CNN Portugal, se esse cenário se tornasse real, toda a estrutura da aliança teria de ser "repensada e redimensionada".