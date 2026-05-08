Trump achava que Leão XIV "ia ser uma espécie de marioneta para a sua própria política internacional"
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 29 min
João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, afirma que Trump "esperava que o Papa fosse apoiar qualquer ação americana", algo que, defende, "não poderia acontecer de maneira alguma".