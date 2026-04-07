"Trump acha que os americanos são os árbitros do jogo internacional e que as regras não se aplicam a eles"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 52 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que o presidente norte-americano "não tem problemas em pôr em causa os sistemas de direito internacional" e que isso "não é novo"