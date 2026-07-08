"Trump acabou de rasgar o acordo". O que pode mudar depois da decisão sobre o Irão

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 29 min

A decisão de Donald Trump sobre o acordo com o Irão pode ter impacto na diplomacia e no preço do petróleo. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica o que está em causa.