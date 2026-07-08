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"Trump acabou de rasgar o acordo". O que pode mudar depois da decisão sobre o Irão
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 29 min

A decisão de Donald Trump sobre o acordo com o Irão pode ter impacto na diplomacia e no preço do petróleo. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica o que está em causa.

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