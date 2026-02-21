Trump a pagar compensações? "O jogo está do lado dos países impactados pelas tarifas"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 3h e 36min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa a recente decisão do Supremo Tribunal norte-americano, que declarou que as tarifas impostas pela administração Trump a vários países do mundo são ilegais

