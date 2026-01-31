Tripulante de barco que naufragou no Rio Douro está desaparecido
Sofia Fernandes
Jornalista
Há 26 min

Um barco naufragou na tarde deste sábado, no Rio Douro, junto à ponte do Freixo. Um dos tripulantes está desaparecido, como dá conta a repórter da CNN Portugal Sofia Fernandes, que se encontra no local.

A pequena embarcação naufragou junto à Ponte do Freixo, em Campanhã, no Porto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

De acordo com a mesma fonte, foi dado o alerta de que duas pessoas estariam a bordo desta embarcação de recreio e de que uma teria conseguido “sair a nado” para a margem do Rio Douro.

Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores do Porto indicou que uma pessoa que seguia na embarcação foi “recolhida”, estando a ser assistida no local, e que está uma equipa “a fazer buscas” para perceber se haveria, de facto, uma segunda pessoa a bordo.

O alerta foi dado pelas 15:11, segundo o ‘site’ da Proteção Civil.

No local está a Polícia Marítima, os Sapadores do Porto, o INEM e os Bombeiros Voluntários do Porto.

