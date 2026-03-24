"Trazer o Irão para a negociação agora é mais difícil". Antes, envolveu-se em conversações que "foram interrompidas por bombardeamentos"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 42min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa uma eventual participação do regime iraniano nas negociações com os EUA para pôr fim à guerra.

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