"Trazer o Irão para a negociação agora é mais difícil". Antes, envolveu-se em conversações que "foram interrompidas por bombardeamentos"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 42min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa uma eventual participação do regime iraniano nas negociações com os EUA para pôr fim à guerra.