Tratado como local de crime. Incêndio em Lisboa causa pelo menos cinco feridos
Emanuel Monteiro
Jornalista TVI e TVI24
Há 1h e 35min

Um incêndio na Rua Possidónio da Silva, junto ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, causou pelo menos cinco feridos. Está a ser tratado como um cenário de crime, dadas as dúvidas sobre a sua origem.

O fogo terá começado no rés do chão do edifício residencial onde funciona uma associação, a Remar, que presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Cerca de 20 pessoas pernoitavam no local.

Há dúvidas de que o fogo possa ter começado numa carrinha no exterior.

A intensidade das chamas fez que o fumo se propagasse aos pisos superiores, levando à retirada dos moradores.

Um dos feridos saltou do segundo andar, tendo sido levado para o Hospital de São Francisco Xavier.

Há dois feridos por inalação de fumos e um outro por corte na mão – todos levados para o Hospital de São José.

O quinto ferido é um bombeiro, mordido por um gato que vivia numa das habitações, também reencaminhado para o São José.

Os feridos foram transportados para o Hospital de São José. Um deles terá pulado do primeiro andar para fugir às chamas. O outro caso será relativo a inalação de fumos.

O local do incêndio está a ser tratado como um local de crime, sendo esperada a chegada da Polícia Judiciária.

Os moradores relatam ter ouvido pelo menos três explosões, pelas quatro da manhã. “Parecia uma bomba”, descreve uma moradora.

A meio da manhã já tinha sido permitido o acesso dos moradores dos pisos superiores às habitações.

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