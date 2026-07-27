Tratado como local de crime. Incêndio em Lisboa causa pelo menos cinco feridos
Um incêndio na Rua Possidónio da Silva, junto ao Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, causou pelo menos cinco feridos. Está a ser tratado como um cenário de crime, dadas as dúvidas sobre a sua origem.
O fogo terá começado no rés do chão do edifício residencial onde funciona uma associação, a Remar, que presta apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Cerca de 20 pessoas pernoitavam no local.
Há dúvidas de que o fogo possa ter começado numa carrinha no exterior.
A intensidade das chamas fez que o fumo se propagasse aos pisos superiores, levando à retirada dos moradores.
Um dos feridos saltou do segundo andar, tendo sido levado para o Hospital de São Francisco Xavier.
Há dois feridos por inalação de fumos e um outro por corte na mão – todos levados para o Hospital de São José.
O quinto ferido é um bombeiro, mordido por um gato que vivia numa das habitações, também reencaminhado para o São José.
Os feridos foram transportados para o Hospital de São José. Um deles terá pulado do primeiro andar para fugir às chamas. O outro caso será relativo a inalação de fumos.
O local do incêndio está a ser tratado como um local de crime, sendo esperada a chegada da Polícia Judiciária.
Os moradores relatam ter ouvido pelo menos três explosões, pelas quatro da manhã. “Parecia uma bomba”, descreve uma moradora.
A meio da manhã já tinha sido permitido o acesso dos moradores dos pisos superiores às habitações.