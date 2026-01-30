Transatlantic Business Summit: líderes empresariais reunidos em Lisboa

Há 28 min

Decorreu esta sexta-feira em Lisboa a quinta edição da Transatlantic Business Summit, um evento que teve como principais temas a geopolitica, a transformação digital e a resiliência e inovação das empresas.

A jornalista da CNN Patrícia Correia Pereira falou com o presidente da Câmara de Comércio americana, António Martins da Costa, e com o banqueiro António Horta Osório, sobre as necessidades de aumentar a competitividade das empresas portuguesas.