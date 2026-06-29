"Tragédia" na Venezuela "é imensa". "Só um verdadeiro milagre permite agora encontrar alguém" vivo entre os escombros
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 53min
O comandante Paulo Santos explica que ao fim de 72 horas "sem água" as hipóteses de alguém se aguentar vivo entre os escombros "tornam-se escassas".