Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46

Dados da sondagem diária mostram ainda que Gouveia e Melo voltou a cair e Marques Mendes registou uma ligeira subida e aproxima-se do almirante. Além disso, aumenta a distância entre o quinto lugar e o primeiro

Ficha técnica

Durante 3 dias (4, 5 e 6 de janeiro de 2026) foram recolhidas diariamente pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN um mínimo de 202 a 203 entrevistas (dependendo dos acertos das quotas amostrais), de forma a garantir uma subamostra diária representativa do universo eleitoral português (não probabilístico). Foram tidos como critérios amostrais o género, três cortes etários e 20 cortes geográficos (distritos, Madeira e Açores).

O resultado do apuramento dos três últimos dias de trabalho de campo resultou numa amostra de 608 entrevistas que, para um grau de confiança de 95,5%, corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%. A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de telemóvel, mantendo a proporção dos três principais operadores móveis.

Sempre que necessário, foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral. As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). O estudo tem como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais, nomeadamente os principais protagonistas, os momentos da campanha, bem como a intenção de voto dos vários candidatos.

Foram realizadas 1244 tentativas de contacto para alcançar 608 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 48,87%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.

Política

São ou não de António Costa as ambulâncias anunciadas por Luís Montenegro?

Há 1h e 46min

Marcelo diz que pode ser um "porta-voz" em vez da ministra da Saúde a dar esclarecimentos sobre mortes por falta de socorro

Há 2h e 44min
01:56

Cotrim usa Passos Coelho para contra-atacar Marques Mendes: "Há uns anos chamou cata-vento a Passos"

Ontem às 21:00
02:09

Gouveia e Melo diz que adversários só estão na corrida por causa dos partidos: "Não têm valor intrínseco"

Ontem às 20:57
01:57

Catarina Martins critica "carta de amor" de Cotrim a Montenegro, António Filipe descreve-o como um "aliado do Governo"

Ontem às 20:57
02:08

"Parece um cata-vento": Marques Mendes diz que Cotrim de Figueiredo "anda aos ziguezagues" à procura de apoios

Ontem às 20:56
Mais Política

Mais Vistos

05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Ontem às 11:18
03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
01:14

O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA

8 jan, 11:48
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

8 jan, 19:09
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 21:23
19:32
opinião
Agostinho Costa

Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

8 jan, 15:20
03:42
opinião
Agostinho Costa

"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"

Ontem às 11:12
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Ontem às 20:15
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
01:47

A TVI/CNN foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

8 jan, 22:44