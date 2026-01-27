"Todo o Médio Oriente está mobilizado e na expetativa de um ataque norte-americano ao Irão"
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 2h e 32min

O correspondente da CNN Portugal em Haifa, Israel, Henry Galsky, dá conta do posicionamento de meios militares norte-americanos no Médio Oriente, incluindo o porta-aviões Abraham Lincoln. Teerão reage dizendo que os navios “não são dissuasão”, enquanto Israel promete resposta “decisiva” a qualquer ataque.

"Chega, chega, chega, estamos a morrer!". Síria enfrenta mudança radical sob nova liderança

Há 2h e 31min
Portugal tem uma condição para aderir ao Conselho de Paz de Trump

Há 2h e 48min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Superporta-aviões USS Abraham Lincoln já está no Índico para eventual ataque dos EUA ao Irão

Hoje às 09:18

Superporta-aviões USS Abraham Lincoln já está no Índico para eventual ataque dos EUA ao Irão

Hoje às 09:15
"Irão pode disparar até 700 mísseis balísticos contra Israel" em "cenário extremo"

Ontem às 11:20
