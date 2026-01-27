"Todo o Médio Oriente está mobilizado e na expetativa de um ataque norte-americano ao Irão"

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 2h e 32min

O correspondente da CNN Portugal em Haifa, Israel, Henry Galsky, dá conta do posicionamento de meios militares norte-americanos no Médio Oriente, incluindo o porta-aviões Abraham Lincoln. Teerão reage dizendo que os navios “não são dissuasão”, enquanto Israel promete resposta “decisiva” a qualquer ataque.