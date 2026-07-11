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"Todo o caos nos exames resulta de uma decisão política que correu mal" - e "temos aqui novela para durar"

Há 1h e 54min

Pedro Costa, comentador da CNN Portugal, analisa a polémica que se instalou no setor da Educação, a propósito das correções dos exames nacionais, sublinhando que o ministro Fernando Alexandre está "muito empenhado em repetir infinitamente que dia 17 teremos tudo", porque "todo o caos resulta de uma decisão politica que correu mal". "Talvez tivesse sido inteligente ponderar a estupidez da tecnologia", acrescenta.

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