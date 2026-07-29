Todas as explicações de Luís Neves na íntegra

Há 1h e 37min

O ministro da Administração Interna quebrou o silêncio, que durava há quase três semanas, esta quarta-feira, para esclarecer à comunicação social os contornos das polémicas que o envolvem. Luís Neves congratulou-se pela decisão tomada pelo próprio de transferir o atrelado para a empresa de João Carvalho, argumentando que a decisão “poupou ao Estado muito dinheiro”. “Estive sempre do lado certo”, sublinhou o governante, dando certezas de que “não permitirá” que toda a controvérsia “defina” o seu trabalho.