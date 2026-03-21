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"Todas as cidades da Europa até Paris já estão dentro do alcance dos mísseis iranianos"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Ontem às 18:22

O major-general Agostinho Costa analisa o que o ataque do Irão contra uma base militar conjunta dos EUA e do Reino Unido na ilha de Diego Garcia significa para o mundo.

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