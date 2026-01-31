TV
The art of tasting Portugal - 31 de janeiro de 2026
Hoje às 16:07
05:07
"Desde que isto aconteceu tomei um banho. Não tenho nada". Marcelo ouve relatos da população
Há 56 min
03:45
"Uma verdadeira corrida contra o tempo". Farmácia esteve três dias encerrada devido aos estragos
Há 1h e 1min
03:13
João Marcelino
"Tudo aquilo que vimos de reação do Governo foi de uma lentidão exasperante"
Há 1h e 4min
02:47
Mafalda Anjos
"Tivemos uma gestão política calamitosa desta tragédia"
Há 1h e 8min
06:00
Jorge Saramago
"Já são demasiados meios para ser apenas pressão política" dos EUA sobre o Irão
Há 1h e 19min
01:43
"Provavelmente vamos continuar a ter as cheias e inundações nas próximas horas"
Há 1h e 25min
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
Ontem às 22:50
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
Hoje às 11:25
02:27
Rui Calafate
"Que triste espetáculo, ela nem sabia como se chamava o fenómeno": Rui Calafate considera que Maria Lúcia Amaral "não nasceu para ser ministra"
Ontem às 19:09
01:12
Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"
Hoje às 08:44
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:03
Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"
Ontem às 18:13
04:15
"A queda da ponte de Entre-os-Rios ocorre durante cheias e chuvas intensas. O risco de neste momento haver um desastre maior é grande"
Ontem às 20:02
01:39
Ventura troca arruadas por ações de recolha de bens para os afetados pela tempestade Kristin
Ontem às 21:33
02:36
Moradora de Alcácer do Sal lavada em lágrimas é consolada pela ministra do Ambiente
Hoje às 13:11
12:56
"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 00:20
03:49
"Se perder, aceito humildemente o juízo das pessoas", diz Ventura
Ontem às 22:47
04:40
Rio Mondego "transbordou" e está sob o olhar atento das autoridades
Ontem às 11:59