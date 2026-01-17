TV
The art of tasting Portugal - 17 de janeiro de 2026
Hoje às 09:19
Videos
01:44
No escuro e em alto mar. Vídeo mostra como María Corina Machado fugiu da Venezuela
Há 26 min
02:48
Da porta de emergência trancada à espuma no teto: tudo o que correu mal na tragédia em Crans-Montana
Há 1h e 1min
01:51
Farioli: «Vai ser difícil repetir o que fizemos na primeira volta»
Há 1h e 38min
00:59
Farioli: «Espero que fique o Alarcon fique, mas tem muito mercado»
Há 1h e 39min
04:58
"Quando dizemos que houve menos recurso ao SNS, foi sobretudo nas urgências"
Há 2h e 0min
05:48
"População de Nuuk promete sair à rua para dizer que não quer ficar sob controlo norte-americano"
Há 2h e 12min
Mais Videos
Mais Vistos
02:19
Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária
Ontem às 20:23
20:28
opinião
Agostinho Costa
"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China
Ontem às 14:58
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
Ontem às 23:01
05:51
Marcelo avisa o próximo Presidente: "Vai ter uma tarefa mais difícil que a minha"
Ontem às 12:13
11:05
Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais
Ontem às 09:57
08:56
opinião
Tiago André Lopes
"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"
Hoje às 08:48
02:00
Polícias que sodomizaram sem-abrigo em Lisboa acusados pelo Ministério Público de tortura e violação
14 jan, 20:52
02:04
Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão
15 jan, 21:23
04:23
Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda
15 jan, 21:26
06:18
opinião
Tiago André Lopes
"María Corina Machado tentou usar a medalha do Nobel da Paz como uma espécie de pré-compra da Venezuela. Foi um momento profundamente ridículo"
Ontem às 14:23
15:40
"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra
15 jan, 22:13
02:04
"A viúva abriu o caixão para se despedir do marido e reparou que não era ele": Hospital São José entrega corpo errado a família
Ontem às 14:24