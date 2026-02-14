TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
The art of tasting Portugal - 14 de fevereiro de 2026
14 fev, 08:40
Videos
06:28
opinião
Comandante Paulo Santos
"Temos tido dezenas de derrocadas de edifícios": os perigos pós-chuva
Há 3 min
03:05
opinião
Jorge Mendes
Depois do mau tempo, é altura de fazer um "levantamento exaustivo" de riscos e danos
Há 36 min
04:02
"Vamos no quarto ou quinto momento de limpeza" em Alcácer do Sal
Há 36 min
06:29
A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira
Há 37 min
02:29
Israel sinaliza que "qualquer acordo" entre EUA e Irão "deve incluir o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano"
Há 2h e 18min
08:13
opinião
Tiago André Lopes
“Kaja Kallas tem traumas pessoais com a Rússia, mas isso não se resolve em diplomacia. Resolve-se a fazer psicanálise"
Há 2h e 18min
Mais Videos
Mais Vistos
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
Ontem às 10:58
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
13 fev, 19:20
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
13 fev, 08:44
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
13 fev, 15:26
07:33
Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"
Ontem às 10:38
04:44
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"
Ontem às 21:49
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Ontem às 13:40
06:29
A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira
Há 37 min
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
13 fev, 08:14
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"
14 fev, 19:54
09:35
"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"
13 fev, 14:33
03:19
"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump
14 fev, 21:33