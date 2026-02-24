Terceira advogada de Sócrates renuncia e deixa-o novamente com defensor oficioso
Vânia Ramos
Jornalista na TVI e TVI24 desde 2009, atualmente integra a equipa do programa Portugal Português. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa, em 2007. Em 2008 iniciou o estágio e o percurso na televisão, na editoria de sociedade da TVI. Tem formação pelo CENJOR – Centro Protocolar de Formação para Jornalistas- nas áreas de televisão e de apresentação.
Há 1h e 3min

Sara Leitão Moreira abandonou o julgamento da Operação Marquês após o tribunal manter o prazo de 10 dias para preparar a defesa de José Sócrates. A advogada considera o tempo insuficiente e o antigo primeiro-ministro volta a ser representado por um advogado oficioso

Crime e Justiça

02:38

Terceira advogada de Sócrates renuncia e deixa-o novamente com defensor oficioso

Há 1h e 3min
05:50

"Entrámos num ciclo vicioso" que pode levar Sócrates ao Tribunal Europeu

Há 1h e 3min
06:26

"Ninguém consegue analisar o processo em 10 dias": advogada de Sócrates renuncia à defesa duas semanas após nomeação

Há 1h e 41min

Sete jovens detidos por roubos qualificados em Lisboa

Há 1h e 48min

"Foi um ato de desespero". Trio confessa prática de roubos a estudantes universitários em Aveiro

Há 2h e 6min

Operação Marquês: Tribunal pede à Ordem dos Advogados que nomeie defensor para José Sócrates

Há 2h e 13min
Mais Crime e Justiça

Mais Vistos

07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Ontem às 10:23
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Ontem às 11:44
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

22 fev, 21:56
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Ontem às 15:51
01:56

«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

Ontem às 20:32
01:30

Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1

Ontem às 14:41
20:54

Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35

Ontem às 12:09
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

22 fev, 21:58
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

Ontem às 22:22
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Há 59 min
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

22 fev, 23:04