"Ter um conflito em curso durante um período eleitoral é vantajoso para Netanyahu"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 2min

Tiago André Lopes analisa a reação de Netanyahu à escalada militar com o Irão - que sublinha que a guerra "ainda não terminou" -, sublinhando que o líder israelita quer "mostrar que não está a ceder a Donald Trump".