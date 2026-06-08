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"Ter um conflito em curso durante um período eleitoral é vantajoso para Netanyahu"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 2min

Tiago André Lopes analisa a reação de Netanyahu à escalada militar com o Irão - que sublinha que a guerra "ainda não terminou" -, sublinhando que o líder israelita quer "mostrar que não está a ceder a Donald Trump".

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