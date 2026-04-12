"Ter o parceiro de Israel a tentar fazer mediação de forma neutral com o Líbano é estranho"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 7min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa as negociações para o fim do conflito entre Israel e Líbano, que poderão ter lugar nos EUA.