"Ter o parceiro de Israel a tentar fazer mediação de forma neutral com o Líbano é estranho"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 7min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa as negociações para o fim do conflito entre Israel e Líbano, que poderão ter lugar nos EUA.