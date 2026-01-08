Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Ontem às 09:57

Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, explica os focos de tensão no Irão, Líbano e na Faixa de Gaza. No Irão há 12 dias consecutivos de protestos, com Israel a “monitorizar” a situação. Telavive considera ainda que Trump deu “luz verde” para uma ação militar no Líbano. Em Gaza, espera-se que Trump indique qual será o governo transitório na Faixa de Gaza.