Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Ontem às 09:57

Henry Galsky, correspondente da CNN Portugal em Israel, explica os focos de tensão no Irão, Líbano e na Faixa de Gaza. No Irão há 12 dias consecutivos de protestos, com Israel a “monitorizar” a situação. Telavive considera ainda que Trump deu “luz verde” para uma ação militar no Líbano. Em Gaza, espera-se que Trump indique qual será o governo transitório na Faixa de Gaza.

Médio Oriente

00:46

As impressionantes imagens de um combate em plena cidade que é Património Mundial

Ontem às 16:23
02:42

Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump

Ontem às 09:57

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Milícia apoiada por Israel mata dois membros do Hamas em Gaza

Ontem às 09:09

"Muitos da minha geração dizem que somos mortos-vivos. Se estamos mortos, o que temos a perder?": uma jovem fala no meio da "revolução" no Irão

7 jan, 17:29

O Irão assiste nervosamente à queda de um aliado anti-EUA às mãos de Trump

7 jan, 12:43
02:00

Se o Irão atacar Israel, "haverá tempo de preparação" para Netanyahu reagir

7 jan, 10:15
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

01:14

O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA

Ontem às 11:48
19:32
opinião
Agostinho Costa

Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

Ontem às 15:20
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

Ontem às 19:09
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:48
02:17

Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim

Ontem às 19:52
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
01:47

A CNN Portugal foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

Há 2h e 21min
03:28
opinião
Tiago André Lopes

"Ainda está por explicar porque Berlim, Varsóvia e Copenhaga ficaram de fora" do envio de tropas para a Ucrânia

Ontem às 00:15
01:31

O que se sabe sobre a morte de Maycon Douglas após o desaparecimento na Nazaré

7 jan, 21:00
00:13

O vídeo que mostra mais uma conquista da Rússia na Ucrânia

Ontem às 16:05