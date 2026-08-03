"Tenho expectativas muito baixas" para as negociações entre Trump e o Irão

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 22min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes considera que os sucessivos anúncios e recuos de Donald Trump dificultam um desfecho positivo nesta nova ronda de negociações.