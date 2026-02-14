Tempestade Kristin: "Temo que os valores apresentados pelo Governo sejam francamente insuficientes"
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 1h e 12min
A propósito dos 2,5 mil milhões de euros em medidas anunciados pelo primeiro-ministro, destinados a apoiar populações e empresas, o economista João Rodrigues dos Santos teme que o montante fique aquém das necessidades reais e defende maior investimento estrutural em adaptação climática.