Tempestade Kristin: "Temo que os valores apresentados pelo Governo sejam francamente insuficientes"
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 1h e 12min

A propósito dos 2,5 mil milhões de euros em medidas anunciados pelo primeiro-ministro, destinados a apoiar populações e empresas, o economista João Rodrigues dos Santos teme que o montante fique aquém das necessidades reais e defende maior investimento estrutural em adaptação climática.

Comentadores

09:21
opinião
Jorge Mendes

Estado do tempo "vai dar algumas tréguas", mas "é muito cedo para descansarmos"

Há 1h e 4min
07:34
opinião
João Rodrigues dos Santos

Tempestade Kristin: "Temo que os valores apresentados pelo Governo sejam francamente insuficientes"

Há 1h e 12min
09:57

PTRR foi lançado "sem que fiquem claras quais são as medidas de curto e longo prazo"

Ontem às 23:48
01:05

Gouveia e Melo compreende a "dimensão da crise", mas garante: "O Estado falhou"

Ontem às 23:47
05:03
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Lezíria, em árabe, significa rio que transborda. Há 2.000 anos que se sabe"

Ontem às 23:46
06:11
opinião
João Marques de Almeida

Montenegro colocou "o seu lugar neste momento de ministro da Administração Interna à frente do lugar de primeiro-ministro"

Ontem às 23:45
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

11 fev, 13:42
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

12 fev, 08:20
08:29

"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates

12 fev, 22:29
02:01

Veja aqui: há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)

Ontem às 10:03