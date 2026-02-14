Tempestade expôs "fragilidades" e "descoordenação" no Governo. "E não é a primeira vez"
Miguel Santos Carrapatoso
Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção
Há 1h e 35min

Miguel Santos Carrapatoso considera que a resposta inicial do Governo às cheias revelou hesitações e insuficiências na comunicação política. O comentador da CNN Portugal afirma que a coordenação só ganhou coerência quando o primeiro-ministro assumiu pessoalmente a gestão da crise.

Comentadores

06:02

PTRR: "Vai haver uma grande intenção de ir buscar dinheiro ao PRR e à Europa"

Há 19 min
03:56

Mau tempo: "Houve descoordenação logo nas primeiras horas" e "teve consequências"

Há 25 min
03:34

"A Proteção Civil tem um papel muito mais importante do que comandar bombeiros"

Há 31 min
08:27
opinião
Miguel Pinheiro

"Passos Coelho não vê atores políticos capazes de transformações indispensáveis"

Há 1h e 0min
13:03
opinião
Rui Calafate

"Na última semana Montenegro esteve bastante bem, o Presidente da República esteve bem e os autarcas estiveram muito bem"

Há 1h e 11min
03:34

"Montenegro assumiu a comunicação desta crise e levou com ele a única ministra que se tinha comportado"

Há 1h e 27min
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
00:16

Autarca de Coimbra fez um convite ao primeiro-ministro que envolve morangos

Ontem às 16:07
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

11 fev, 13:42
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

12 fev, 00:09