"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 50 min

O major-general Agostinho Costa, especialista em assuntos de segurança, antecipa a nova ronda de negociações tripartidas com vista a um cessar-fogo na Ucrânia, com foco na composição das várias delegações. “A delegação ucraniana vai focalizada na questão energética”, vinca. Já “a centralidade da parte russa é a questão territorial”.

