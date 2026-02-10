"Temos um vasto conjunto de deslizamentos". Mau tempo em Oliveira do Hospital provoca dezenas de ocorrências

Há 34 min

Em entrevista ao jornalista Paulo Leitão, da Centro TV, o coordenador da Proteção Civil de Oliveira do Hospital, José Marques, confirmou que o concelho está a enfrentar uma situação crítica devido às condições meteorológicas adversas.

Até ao momento, foram registadas dezenas de ocorrências, com o foco principal centrado em múltiplos deslizamentos de terras que estão a condicionar a segurança e a mobilidade na região.