"Temos um vasto conjunto de deslizamentos". Mau tempo em Oliveira do Hospital provoca dezenas de ocorrências
Há 34 min
Em entrevista ao jornalista Paulo Leitão, da Centro TV, o coordenador da Proteção Civil de Oliveira do Hospital, José Marques, confirmou que o concelho está a enfrentar uma situação crítica devido às condições meteorológicas adversas.
Até ao momento, foram registadas dezenas de ocorrências, com o foco principal centrado em múltiplos deslizamentos de terras que estão a condicionar a segurança e a mobilidade na região.