"Temos um vasto conjunto de deslizamentos". Mau tempo em Oliveira do Hospital provoca dezenas de ocorrências

Há 34 min

Em entrevista ao jornalista Paulo Leitão, da Centro TV, o coordenador da Proteção Civil de Oliveira do Hospital, José Marques, confirmou que o concelho está a enfrentar uma situação crítica devido às condições meteorológicas adversas.

Até ao momento, foram registadas dezenas de ocorrências, com o foco principal centrado em múltiplos deslizamentos de terras que estão a condicionar a segurança e a mobilidade na região. 

TEMPESTADE AO MINUTO | Depressão Nils traz chuva e vento fortes apesar de não afetar diretamente Portugal

Há 17 min
04:13

"Temos um vasto conjunto de deslizamentos". Mau tempo em Oliveira do Hospital provoca dezenas de ocorrências

Há 34 min
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Há 2h e 33min
09:26

"As infraestruturas que correm mais perigo são as que estão em contacto direto com a água, como as pontes"

Há 2h e 34min

De Braga a Coimbra: chuva forte e persisente deixa sete distritos do Norte e Centro sob aviso laranja

Há 3h e 10min
07:54

Inundações, deslizamentos e queda de árvores: Proteção Civil mantém-se em alerta máximo

Há 3h e 41min
