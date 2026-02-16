"Temos tido dezenas de derrocadas de edifícios": os perigos pós-chuva

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.

Há 1h e 38min

O comandante Paulo Santos explica os principais riscos para a população após a passagem do mau tempo. “Temos, nos últimos dias, tido dezenas de derrocadas de edifícios”, nota. E como avaliar? Se reparar que “caíram pedaços da parede” ou se há “danos significativos” na energia elétrica, aconselha.