"Temos falta de recursos humanos. Enquanto houver essa falta, haverá sempre tensões e haverá sempre problemas", admite Álvaro Almeida

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No âmbito das comemorações do 60.º aniversário da Bristol Myers Squibb em Portugal, a CNN Portugal organiza o Health Forum by CNN Portugal, na Fundação Champalimaud, com o tema "Ciência e Tecnologia ao Serviço da Saúde".

Sob o tema, "Serviço Nacional de Saúde: Caminho para a Gestão, Eficiência e Tecnologia", Anselmo Crespo conversa com Álvaro Almeida, Diretor Executivo do SNS.