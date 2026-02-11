“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 44min

Comandante Paulo Santos argumenta que o “limite” da bacia hidrográfica do Mondego “está a ser ultrapassado”

05:46

“Não estamos preparados. O Governo não esteve à altura”

Há 23 min
03:04

Impressionante: como o alcatrão está a ceder à terra ensopada

Há 23 min

Todas as pessoas em zonas de cheias devem "preparar um saco pequeno com pertences e medicamentos prontos para levar"

Há 1h e 32min
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

Há 1h e 36min
06:34

“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”

Há 1h e 44min

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Há 2h e 12min
