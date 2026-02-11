“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Comandante Paulo Santos argumenta que o “limite” da bacia hidrográfica do Mondego “está a ser ultrapassado”