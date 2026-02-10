"Temos aqui o nosso anjo da rua": José salvou várias casas em Leiria durante a noite da tempestade
Tiago Palma
Jornalista CNN Portugal
Há 1h e 22min

A depressão Kristin deixou telhados abertos e cortes de luz em várias zonas do Centro. Em Arnal, no concelho de Leiria, esta história não é sobre uma destruição total, é sobre uma destruição evitada numa rua. José Carvalho tem 53 anos, é estucador há 34, e passou quatro dias nos telhados dos vizinhos a tapar buracos antes da chuva voltar. Numa comunidade pequena, a diferença entre dano e ruína foi, muitas vezes, um escadote encostado à parede. É uma grande reportagem do jornalista Tiago Palma, com imagem de Adriano Chaves e edição de José Santos.

