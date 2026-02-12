"Temo que nos próximos dias, meses e anos, continuemos a sofrer as consequências de toda esta tragédia"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 28 min

Já a propósito da demissão da ministra da Administração Interna, o comandante Paulo Santos recorda que ficam por concretizar várias promessas feitas aos bombeiros.

Comentadores

03:42
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Ministra da Administração Interna "foi mais um dique que ruiu, porque a pressão exercida sobre ela foi muito forte"

Há 27 min
11:51
opinião
Rogério Alves

"Estado não tem meios, até do ponto de vista financeiro, para suportar o que seria uma espécie de indeminização a todas as pessoas" afetadas pelo temporal

Há 27 min
05:16
opinião
Comandante Paulo Santos

"Temo que nos próximos dias, meses e anos, continuemos a sofrer as consequências de toda esta tragédia"

Há 28 min
01:57
opinião
Helena Matos

Há uma ministra "que se tem revelado politicamente" nesta crise: "É uma pessoa tecnicamente muito competente"

Há 1h e 30min
02:07
opinião
Mafalda Anjos

Visita de Marcelo e Montenegro a Coimbra "serviu para colmatar uma sensação de vazio" deixada pela demissão de Maria Lúcia Amaral

Ontem às 17:44
05:15
opinião
Jorge Mendes

Diques em risco no Mondego. "O cenário que está em cima da mesa, a acontecer, é muito mais preocupante do que o que aconteceu em 2001 e 2019"

Ontem às 17:09
Mais Comentadores

Mais Vistos

06:17

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

Ontem às 19:08
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Ontem às 09:23
00:28

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:31
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

10 fev, 15:58
04:29

Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado

Ontem às 11:51
02:41

Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho

Ontem às 08:55
01:57

"Rio Mondego corre a uma velocidade estonteante": o que se sabe depois de dique colapsar em Coimbra

Ontem às 19:20
02:09

Grande massa de terra embate em prédio na Costa de Caparica, população retirada

Ontem às 10:20
07:01

Arrume o guarda-chuva, tire a fatiota do armário: "Espera-se um Carnaval mais soalheiro"

Ontem às 12:16
06:03

"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas em Coimbra

Ontem às 00:04
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
06:15

"O pior já passou em termos de precipitação mais intensa" - e sábado traz boas notícias

Ontem às 09:45