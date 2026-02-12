"Temo que nos próximos dias, meses e anos, continuemos a sofrer as consequências de toda esta tragédia"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 28 min
Já a propósito da demissão da ministra da Administração Interna, o comandante Paulo Santos recorda que ficam por concretizar várias promessas feitas aos bombeiros.