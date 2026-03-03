Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola
Há 1h e 0min
Milhares de pessoas juntaram-se na cidade de Minab para o último adeus às dezenas de crianças que morreram após aquilo que o Irão diz ter sido um bombardeamento de Estados Unidos e Israel a uma escola.
Os caixões foram transportados em camiões e com a bandeira do Irão por cima, com várias pessoas a segurarem a fotografia das vítimas, todas meninas, enquanto caminhavam ao lado dos veículos.