Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola

Há 1h e 0min

Milhares de pessoas juntaram-se na cidade de Minab para o último adeus às dezenas de crianças que morreram após aquilo que o Irão diz ter sido um bombardeamento de Estados Unidos e Israel a uma escola.

Os caixões foram transportados em camiões e com a bandeira do Irão por cima, com várias pessoas a segurarem a fotografia das vítimas, todas meninas, enquanto caminhavam ao lado dos veículos.

Milhares juntam-se em Minab para chorar a morte de 168 crianças que o Irão atribui a EUA e Israel

