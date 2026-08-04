"Tekever está no radar dos russos há muito tempo ". Estas são as características do drone português que a Rússia diz ter abatido

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 5min

A Rússia celebrou ter abatido com sucesso um drone da empresa portuguesa Tekever, o AR3, um drone de reconhecimento que opera nos céus ucranianos desde o início do conflito. O tenente-general Marco Serronha analisou este equipamento, que é considerado um dos melhores no seu segmento e com provas dadas no campo de batalha.