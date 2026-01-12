Task force de apoio ao INEM. "Se há dúvidas quanto à legalidade, então que se encontrem meios legais"
Há 2h e 35min
O especialista em políticas de Saúde Rui Nunes considera que Portugal tem um "bom sistema de Saúde e excelentes profissionais", mas que a "integração de cuidados e a articulação simplesmente não funcionam".
A propósito das dúvidas lançadas pela Proteção Civil, sobre a "legalidade" da task force de apoio ao INEM levada a cabo pelos bombeiros, diz não ser "adequado pôr em causa uma tentativa de solução para salvar vidas".